Adobe прекратила продажи своих продуктов и услуг в России

Американский разработчик программного обеспечения Adobe немедленно прерывает все продажи продуктов и услуг в России, сообщил генеральный директор компании Шантану Нарайен в корпоративном блоге.

Ранее оформленные подписки Adobe будут действовать до истечения срока, но продлить их или купить софт больше пользователи из РФ не смогут. Кроме того, доступ российских государственных СМИ был приостановлен к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.