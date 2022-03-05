Adobe прекратила продажи своих продуктов и услуг в России
Ранее оформленные подписки будут действовать до истечения срока, но продлить их или купить софт больше пользователи из РФ не смогут.
Американский разработчик программного обеспечения Adobe немедленно прерывает все продажи продуктов и услуг в России, сообщил генеральный директор компании Шантану Нарайен в корпоративном блоге.
Ранее оформленные подписки Adobe будут действовать до истечения срока, но продлить их или купить софт больше пользователи из РФ не смогут. Кроме того, доступ российских государственных СМИ был приостановлен к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.
Нарайен пояснил, что компания соблюдает правительственные санкции из-за операции на Украине. При этом разработчик выделил гранты на сумму более $1 млн (около 105,8 млн руб.) в качестве поддержки Киева.
Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. Об аналогичном решении объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.