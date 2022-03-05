Лайф публикует кадры воссоединения супругов, выбравшихся из-под обстрелов в Волновахе

Мужчина сначала вывез свою семью в ДНР, а после вернулся на машине на Украину, чтобы помочь эвакуироваться всем тем, кто так и не дождался от властей безопасного вывода по гуманитарным коридорам.

Кадры встречи супругов, которым удалось выбраться из-под обстрелов в Волновахе. Видео © Telegram/SHOT

Одна из сбежавших из Волновахи женщин увидела своего мужа и не смогла сдержать слёз от переполнявших её чувств. Кадры трогательной встречи супругов, которым удалось выбраться из-под обстрелов, появились в телеграм-канале SHOT.

Мужчина сначала вывез свою семью на территорию ДНР, а после сразу вернулся на своей машине на Украину. Он настоящий народный герой, который помогает эвакуироваться тем, кто так и не дождался от властей безопасного вывода по гуманитарным коридорам.

Семья из Волновахи рассказала, как десять суток прятались в подвале с крысами. Видео © Telegram/SHOT

Также из Волновахи удалось выбраться и другим семьям. Они сами смогли эвакуироваться вместе с детьми в подконтрольное силам ДНР село Рыбинское и сквозь слёзы рассказали о происходившем с ними в эти дни. Особенное негодование у них вызывает вопрос, почему же власти не дали открыть гумкоридор, чтобы люди смогли безопасно покинуть территорию.

"Бомбили именно украинцы, именно они по нам стреляли! Будь они прокляты вместе с этим "зелёным"! Разбомбили всё! Почему наши власти не сделали элементарный коридор? Люди просили: дайте нам коридор выехать отсюда. Выведите людей, потом, пожалуйста, стреляйте", — поделились жители.

По словам эвакуировавшихся, власти вывезли лишь своих родственников, а всех остальных оставили там. Их семье пришлось целых десять суток просидеть в подвале с крысами, чтобы спасти свою жизнь.