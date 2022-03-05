Минобороны раскрыло планы националистов убить студентов из Ирака и обвинить в этом Россию
Ранее стало известно, что всего члены нацбатальонов удерживают в заложниках больше шести тысяч иностранцев.
Нацбатальоны Украины планируют убить девять студентов из Ирака, в том числе двух женщин, которых сейчас насильно удерживают в общежитии Сумского госуниверситета, обвинив при этом войска России. О предстоящей провокации сообщили источники в Минобороны РФ.
"При проведении Вооружёнными силами России войсковых мероприятий по взятию территории университета под свой контроль националисты намереваются убить удерживаемую группу из Ирака и организовать распространение дезинформации о гибели иностранных граждан из числа мусульман в результате "российской военной агрессии", — уточнил источник.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky