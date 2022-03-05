Путин встретился в Кремле с премьер-министром Израиля
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет. Фото © Kremlin
По словам Пескова, лидеры двух стран обсуждают ситуацию вокруг Украины.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Бенета проходят в Кремле в настоящий момент, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Обсуждается ситуация вокруг Украины", — коротко сказал Песков журналистам.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.