Генпрокуратура направила в суд дело Сафронова о госизмене

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении журналиста Ивана Сафронова по уголовному делу о госизмене и передала материал в Мосгорсуд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"ГП России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гражданина РФ Ивана Сафронова в совершении двух преступлений, предусмотренных статьёй 275 УК РФ ("Государственная измена"). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд", — уточнили в пресс-службе.

Согласно материалам следствия, на протяжении 2015–2019 годов Сафронов собирал секретную и совершенно секретную информацию, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Данные сведения он систематически передавал за вознаграждение по зашифрованным каналам представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована членами НАТО против безопасности РФ, отметили в Генпрокуратуре.