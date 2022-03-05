Генпрокуратура направила в суд дело Сафронова о госизмене
По данным следствия, в 2015–2019 годах он собирал секретные данные и передавал их за вознаграждение по зашифрованным каналам представителям иностранных разведок.
Иван Сафронов. Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба Лефортовского районного суда
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении журналиста Ивана Сафронова по уголовному делу о госизмене и передала материал в Мосгорсуд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"ГП России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гражданина РФ Ивана Сафронова в совершении двух преступлений, предусмотренных статьёй 275 УК РФ ("Государственная измена"). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд", — уточнили в пресс-службе.
Согласно материалам следствия, на протяжении 2015–2019 годов Сафронов собирал секретную и совершенно секретную информацию, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Данные сведения он систематически передавал за вознаграждение по зашифрованным каналам представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована членами НАТО против безопасности РФ, отметили в Генпрокуратуре.
Напомним, что Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт. В ноябре 2021 года стало известно, что следователи завершили расследование дела Ивана Сафронова. По данным адвоката обвиняемого, ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии политологу Демури Воронину, который в свою очередь передал эти сведения немецкой разведслужбе.