Захарова отметила попытки НАТО "втягивать" новые страны под предлогом операции на Украине
По словам дипломата, альянс при этом не допускает для этих государств никакой альтернативы.
НАТО намеревается увеличить круг своих участников на востоке Европы, используя военную операцию на Украине. Запугивая страны "российской агрессией", которая якобы может перекинуться не только на Незалежную, альянс собирается продолжать своё расширение, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"НАТО будет использовать предлог "войны на Украине" для затягивания всё новых и новых стран в свои ряды. Работа альянса по расширению сферы своего влияния продолжается. При этом НАТО не допускает для этих стран никакой альтернативы", — уточнила дипломат по итогам встречи глав МИД стран НАТО.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В связи с этим Киев ввёл военное положение. Лайф следит за событиями в онлайн-режиме.
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