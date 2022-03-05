Командир батальона "Спарта" Владимир Жога погиб в Волновахе

Офицер получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населённого пункта мирных жителей.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога (позывной Воха).

"Он получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населённого пункта мирных жителей. Разведчики "Спарты" прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь..." — написал он в своём телеграм-канале.

Пушилин подписал указ о посмертном присвоении Владимиру Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики, а также выразил искренние соболезнования его родным и близким. Глава ДНР отметил, что офицер "пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг её приблизил".