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5 марта, 17:32

Милорад Додик сравнил санкции против России с нацистскими захватами

Политик отметил, что Запад разве что не дошёл пока до создания "специальных лагерей для русских".

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сравнил с нацистскими захватами санкции, которые сейчас вводятся в отношении России из-за операции на Украине.

"Любые правовые, точнее, неправовые действия в смысле запрета, отчуждения и отъёма собственности у российских граждан, которые мы видим в ЕС и в мире, напоминают мне, как нацисты захватывали еврейские и сербские дома. Отнимали у них всё и отправляли их в лагеря", — заявил он.

Как отметил Додик, Запад разве что не дошёл пока до создания "специальных лагерей для русских", хотя и это, по его оценке, на фоне происходящего было бы очень ожидаемым.

Жители Белграда вышли на митинг в поддержку России с лозунгом "Стоп санкциям!"

Жители Белграда вышли на митинг в поддержку России с лозунгом "Стоп санкциям!"

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не поддержит санкции Запада против России. Он отметил, что Белград испытал на себе подобные ограничения и в последнее время оказался под "почти неприкрытым давлением".

Напомним, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.

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Wikipedia

Николь Вербер

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