Милорад Додик сравнил санкции против России с нацистскими захватами

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сравнил с нацистскими захватами санкции, которые сейчас вводятся в отношении России из-за операции на Украине.

"Любые правовые, точнее, неправовые действия в смысле запрета, отчуждения и отъёма собственности у российских граждан, которые мы видим в ЕС и в мире, напоминают мне, как нацисты захватывали еврейские и сербские дома. Отнимали у них всё и отправляли их в лагеря", — заявил он.

Как отметил Додик, Запад разве что не дошёл пока до создания "специальных лагерей для русских", хотя и это, по его оценке, на фоне происходящего было бы очень ожидаемым.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не поддержит санкции Запада против России. Он отметил, что Белград испытал на себе подобные ограничения и в последнее время оказался под "почти неприкрытым давлением".