Милорад Додик сравнил санкции против России с нацистскими захватами
Политик отметил, что Запад разве что не дошёл пока до создания "специальных лагерей для русских".
Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сравнил с нацистскими захватами санкции, которые сейчас вводятся в отношении России из-за операции на Украине.
"Любые правовые, точнее, неправовые действия в смысле запрета, отчуждения и отъёма собственности у российских граждан, которые мы видим в ЕС и в мире, напоминают мне, как нацисты захватывали еврейские и сербские дома. Отнимали у них всё и отправляли их в лагеря", — заявил он.
Как отметил Додик, Запад разве что не дошёл пока до создания "специальных лагерей для русских", хотя и это, по его оценке, на фоне происходящего было бы очень ожидаемым.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не поддержит санкции Запада против России. Он отметил, что Белград испытал на себе подобные ограничения и в последнее время оказался под "почти неприкрытым давлением".
Напомним, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.