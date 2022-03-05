Турецкий новичок снова в огне: Языджи на шестой добавленной минуте принёс ЦСКА победу над "Нижним Новгородом"

Московский ЦСКА победил "Нижний Новгород" в стартовом матче 20-го тура чемпионата России по футболу со счётом 1:0. Встреча прошла на столичной "ВЭБ-арене". Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.

Единственный гол на шестой добавленной минуте забил турецкий новичок армейцев Юсуф Языджи. Он нанёс точный удар с угла вратарской после скидки Ивана Облякова.

Для Языджи, арендованного ЦСКА у французского "Лилля", матч стал третьим в составе команды. Ранее он забил красивый мяч со штрафного в игре РПЛ со "Спартаком" (2:0) и сделал две голевые передачи во встрече 1/8 финала Кубка России против "Сочи" (2:1).

Гости с конца первого тайма играли в меньшинстве. На 42-й минуте венгерский защитник "Нижнего Новгорода" Акош Кечкеш получил прямую красную карточку за фол "последней надежды". Арбитр удалил футболиста после просмотра видеоповтора.

ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Нижний Новгород" с 22 баллами идёт на десятой позиции.