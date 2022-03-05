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Опубликовано 5 марта 2022, 18:17

Nordwind и Pegas Fly также приостанавливают полёты за границу с 7 марта

Ранее Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам отменить рейсы за рубеж, если самолёты находятся в иностранном лизинге, из-за риска ареста лайнеров.

Российские авиакомпании Nordwind и Pegas Fly объявили о приостановке своих международных рейсов начиная с 7 марта. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Авиакомпания Nordwind совместно с партнёром авиакомпанией Pegas Fly информирует о временной приостановке выполнения международных рейсов начиная с 7 марта в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов", говорится в сообщении.

Напомним, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Ограничения касаются перевозчиков, у которых самолёты находятся в лизинге от иностранных компаний. Запрет на авиасообщение касается тех стран, которые присоединились к антироссийским санкциям и закрыли своё воздушное пространство. Ранее "Аэрофлот", а также её "дочки" "Россия" и "Аврора" сообщили, что с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск. Позже лоукостер "Победа" также объявил об аналогичном решении.

"Уральские авиалинии" отменяют рейсы в Египет с 14 марта по 20 мая
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Pixabay

Татьяна Миссуми
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