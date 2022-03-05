Nordwind и Pegas Fly также приостанавливают полёты за границу с 7 марта

Ранее Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам отменить рейсы за рубеж, если самолёты находятся в иностранном лизинге, из-за риска ареста лайнеров.

Российские авиакомпании Nordwind и Pegas Fly объявили о приостановке своих международных рейсов начиная с 7 марта. Об этом сообщается на сайте перевозчика.