Лоукостер "Победа" прекращает полёты за границу с 8 марта
Запрет будет действовать до конца зимнего расписания рейсов, отметил перевозчик.
Российская авиакомпания-лоукостер "Победа" вслед за "Аэрофлотом" объявил о решении прекратить на время полёты за рубеж, начиная с 8 марта.
"Лоукостер "Победа" <…> в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания полётов", — отмечается в сообщении перевозчика.
Напомним, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Ограничения касаются перевозчиков, у которых самолёты находятся в лизинге от иностранных компаний. Запрет на авиасообщение касается тех стран, которые присоединились к антироссийским санкциям и закрыли своё воздушное пространство. Ранее "Аэрофлот", а также её "дочки" "Россия" и "Аврора" сообщили, что с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск.
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