ФСБ показала видео задержания в Крыму украинца, участвовавшего в энергоблокаде полуострова

Сотрудники ФСБ задержали члена крымско-татарского батальона, участвовавшего в энергоблокаде полуострова. Видео © ЦОС ФСБ России

ФСБ РФ задержала в Крыму гражданина Украины, входившего в крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана и участвовавшего в энергоблокаде полуострова.

"ФСБ на территории Республики Крым задержан гражданин Украины 1959 года рождения, являющийся членом незаконного вооружённого формирования "Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана", — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточняется, в 2015 году он вступил в состав этого НВФ, которое дислоцировалось в Херсонской области. После под руководством инструкторов из националистических батальонов прошёл тактико-специальную и огневую подготовку, а в ноябре 2015 года участвовал в экономической и энергетической блокаде полуострова.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём"), а также заключили под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и выявляются преступные связи на территории России, которые могут быть причастны и иметь отношение к деятельности батальона Челебиджихана.