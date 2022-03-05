В Петербурге сотрудники ДПС подарили девушкам тюльпаны в рамках акции "Цветочный патруль"

В Санкт-Петербурге на Биржевой площади прошла акция "Цветочный патруль". В преддверии Международного женского дня сотрудники ДПС поздравили девушек с наступающим праздником и подарили им почти 30 букетов тюльпанов. При этом ни одного штрафа выписано не было.

Как рассказал в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" ВРИО начальника ГИБДД Василеостровского района Артём Мариненко, девушки сначала нервничают при остановке сотрудниками. Однако, поняв, что сейчас их ждёт презент в виде красивого букета, а также поздравлений, сразу же радуются и улыбаются. И уже после продолжают движение в хорошем настроении.

Помимо Биржевой площади цветы автомобилисткам также вручали и на Невском проспекте. При этом подобного рода мероприятия проводятся в Петербурге не первый год.