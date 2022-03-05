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5 марта, 18:44

Стивен Кинг и Линвуд Баркли отказались продлевать контракты с российскими издательствами

Такое решение авторы приняли на фоне событий, которые происходят на Украине. 24 февраля президент РФ объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z".

<p>Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Linwood_Barclay" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a>, <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Обложка © Wikipedia, Wikipedia

Американский и канадский писатели Стивен Кинг и Линвуд Баркли не планируют продлевать контракты на издание своих книг в России. Об этом авторы написали в "Твиттере".

"Я признаю, что это небольшая жертва <...> Но я не продлеваю контракты на русскую книгу", — объявил Баркли, на что Кинг ответил, что принял аналогичное решение.

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Напомним, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.


Николь Вербер

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