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Опубликовано 5 марта 2022, 18:44

Стивен Кинг и Линвуд Баркли отказались продлевать контракты с российскими издательствами

Обложка © Wikipedia, Wikipedia

Обложка © Wikipedia, Wikipedia

Такое решение авторы приняли на фоне событий, которые происходят на Украине. 24 февраля президент РФ объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z".

Американский и канадский писатели Стивен Кинг и Линвуд Баркли не планируют продлевать контракты на издание своих книг в России. Об этом авторы написали в "Твиттере".

"Я признаю, что это небольшая жертва <...> Но я не продлеваю контракты на русскую книгу", — объявил Баркли, на что Кинг ответил, что принял аналогичное решение.

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Напомним, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.


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Николь Вербер
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