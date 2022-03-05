Стивен Кинг и Линвуд Баркли отказались продлевать контракты с российскими издательствами
Такое решение авторы приняли на фоне событий, которые происходят на Украине. 24 февраля президент РФ объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z".
Американский и канадский писатели Стивен Кинг и Линвуд Баркли не планируют продлевать контракты на издание своих книг в России. Об этом авторы написали в "Твиттере".
"Я признаю, что это небольшая жертва <...> Но я не продлеваю контракты на русскую книгу", — объявил Баркли, на что Кинг ответил, что принял аналогичное решение.
Напомним, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.