Puma приостановила работу магазинов в России
Кроме того, представители компании объявили о приостановке действия контракта с Российской федерацией баскетбола.
Немецкая компания Puma, которая занимается выпуском спортивной одежды и обуви, а также сопутствующих товаров, сообщила, что приостанавливает поставки продукции и работу магазинов в РФ.
"Мы приостановили поставки нашей продукции в Россию. Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ", — сказано в сообщении компании в "Твиттере".
Кроме того, представители Puma объявили о приостановке действия контракта с Российской федерацией баскетбола.
Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.
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