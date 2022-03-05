Puma приостановила работу магазинов в России

Немецкая компания Puma, которая занимается выпуском спортивной одежды и обуви, а также сопутствующих товаров, сообщила, что приостанавливает поставки продукции и работу магазинов в РФ.

"Мы приостановили поставки нашей продукции в Россию. Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ", — сказано в сообщении компании в "Твиттере".

Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.