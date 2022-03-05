Член делегации Украины Арахамия назвал место проведения третьего раунда переговоров с РФ

Первый раунд состоялся в Гомельской области Белоруссии и продлился пять часов, второй — в Беловежской Пуще.

Третий раунд переговоров России и Украины по "Операции Z" состоится на польско-белорусской границе. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на члена украинской делегации, руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию.