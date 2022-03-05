Член делегации Украины Арахамия назвал место проведения третьего раунда переговоров с РФ
Первый раунд состоялся в Гомельской области Белоруссии и продлился пять часов, второй — в Беловежской Пуще.
Третий раунд переговоров России и Украины по "Операции Z" состоится на польско-белорусской границе. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на члена украинской делегации, руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию.
"Арахамия уточнил, что переговоры состоятся там же — на польско-белорусской границе", — говорится в сообщении издания.
Ранее политик заявил, что очередной раунд переговоров между сторонами состоится в понедельник, 7 марта.
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Максим Гучек / ТАСС / БелТА