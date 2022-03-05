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5 марта, 19:09

Член делегации Украины Арахамия назвал место проведения третьего раунда переговоров с РФ

Первый раунд состоялся в Гомельской области Белоруссии и продлился пять часов, второй — в Беловежской Пуще.

Третий раунд переговоров России и Украины по "Операции Z" состоится на польско-белорусской границе. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на члена украинской делегации, руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию.

"Арахамия уточнил, что переговоры состоятся там же — на польско-белорусской границе", говорится в сообщении издания.

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Ранее политик заявил, что очередной раунд переговоров между сторонами состоится в понедельник, 7 марта.

Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Максим Гучек / ТАСС / БелТА

Иван Косицын

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