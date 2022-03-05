Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на подарки к 8 Марта

Россияне намерены подойти к выбору подарков на 8 Марта с практичной точки зрения: сэкономить на цветах, но вложиться во что-то действительно полезное и нужное. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в компании SuperJob после проведённого опроса.

Так, средний бюджет на подарки вырос до четырёх тысяч рублей. На букеты респонденты готовы потратить только 2700 рублей. Наиболее щедрыми среди участников опроса оказались москвичи. Именно они в среднем планируют потратить на подарки около 6000 рублей, а на цветы — до 3500 рублей. В целом же количество презентов, приуроченных к Международному женскому дню, будет меньше, чем в 2021 году и до наступления пандемии, добавили в компании.