Путин упростил въезд в Россию из ДНР, ЛНР и Украины
Речь идёт об иностранцах и лицах без гражданства. Они могут находиться на территории РФ до 15 дней с даты пересечения государственной границы страны.
Президент России Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Об этом сообщили в Кремле.
Согласно указу главы государства, с 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства могут въехать с территории республик и Украины в РФ и выехать далее в свои страны без оформления визы по документам, удостоверяющим личность.
"Установить, что с 5 марта 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым РФ в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истёк", — приводит пресс-служба Кремля текст документа.
Как уточняется, данные лица могут находиться на территории РФ до 15 дней с даты пересечения государственной границы России. Также Путин поручил правительству принять необходимые меры по реализации этого указа. Документ вступает в силу со дня его подписания.
Как писал Лайф, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ