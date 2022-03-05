Путин упростил въезд в Россию из ДНР, ЛНР и Украины

Речь идёт об иностранцах и лицах без гражданства. Они могут находиться на территории РФ до 15 дней с даты пересечения государственной границы страны.

Президент России Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Об этом сообщили в Кремле.

Согласно указу главы государства, с 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства могут въехать с территории республик и Украины в РФ и выехать далее в свои страны без оформления визы по документам, удостоверяющим личность.

"Установить, что с 5 марта 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым РФ в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истёк", — приводит пресс-служба Кремля текст документа.

Как уточняется, данные лица могут находиться на территории РФ до 15 дней с даты пересечения государственной границы России. Также Путин поручил правительству принять необходимые меры по реализации этого указа. Документ вступает в силу со дня его подписания.