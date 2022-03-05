Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям военных, погибших в ходе "Операции Z"

Кроме того, военнослужащим, которые в ходе спецоперации получили ранение, будет положена выплата в размере трёх миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьям российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса, дополнительно выплатят по пять миллионов рублей.

"В случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, <...> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей", — говорится на сайте Кремля.