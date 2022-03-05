Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям военных, погибших в ходе "Операции Z"
Кроме того, военнослужащим, которые в ходе спецоперации получили ранение, будет положена выплата в размере трёх миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьям российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса, дополнительно выплатят по пять миллионов рублей.
"В случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, <...> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей", — говорится на сайте Кремля.
Указ также распространяется на военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на территории Сирии. Кроме того, в тексте документа говорится, что военным, получившим в ходе этих операций ранения, будет полагаться выплата в три миллиона рублей.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Горшков Андрей