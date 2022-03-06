Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител" против ковида
Если всё пройдёт успешно, эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы, отметил глава НИЦ.
Добровольцы, вызвавшиеся на испытания препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, начнут получать его в рамках первой фазы уже через три недели. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы получили разрешение на первую фазу, после первой фазы эксперты будут решать вопрос о проведении второй фазы. Вторая фаза — это больные. Первая фаза — здоровые добровольцы. Через три недели мы начнём введение препарата, который уже наработан в нужных количествах", — отметил Гинцбург в беседе с РИА "Новости".
Глава НИЦ уточнил, что наблюдать за добровольцами будут в течение одного месяца. Если испытания первой фазы завершатся успешно, эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы, подытожил Гинцбург.
Ранее Лайф рассказывал, что врач-инфекционист Евгений Тимаков усомнился в завершении пандемии в ближайшие годы. Медик уверен, что ситуация с ковидом превратится в похожую с туберкулёзом: заболеваемость будет то выше, то ниже, но вирус никуда не уйдёт.
ТАСС / Артём Геодакян