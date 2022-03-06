Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител" против ковида

Добровольцы, вызвавшиеся на испытания препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, начнут получать его в рамках первой фазы уже через три недели. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы получили разрешение на первую фазу, после первой фазы эксперты будут решать вопрос о проведении второй фазы. Вторая фаза — это больные. Первая фаза — здоровые добровольцы. Через три недели мы начнём введение препарата, который уже наработан в нужных количествах", — отметил Гинцбург в беседе с РИА "Новости".

Глава НИЦ уточнил, что наблюдать за добровольцами будут в течение одного месяца. Если испытания первой фазы завершатся успешно, эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы, подытожил Гинцбург.