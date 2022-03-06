Seinäjoen Sanomat: Санкции против РФ негативно скажутся на финских экспортных компаниях

Ограничения в отношении РФ сильно скажутся примерно на каждом четвёртом финском предприятии, работающем на экспорт (24%).

Новые санкции Запада против России в целом отрицательно скажутся на работе экспортных компаний в Финляндии. Об этом пишет издание Seinäjoen Sanomat, ссылаясь на результаты опроса Центральной торговой палаты страны.

Такого мнения придерживаются 80% финских фирм из 120 опрошенных. При этом 78% из них напрямую или косвенно работают с РФ, для 22% российский рынок и вовсе является главным. Как сообщает издание, проведение Россией военной спецоперации по защите Донбасса и её последствия негативно отразятся на перспективах экспортных компаний. Так, 39% респондентов полагают, что происходящее значительно повлияет на их будущее, 30% опрошенных думают, что скажется в какой-то степени, а 22,5% считают, что скажется незначительно.