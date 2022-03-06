Seinäjoen Sanomat: Санкции против РФ негативно скажутся на финских экспортных компаниях
Ограничения в отношении РФ сильно скажутся примерно на каждом четвёртом финском предприятии, работающем на экспорт (24%).
Новые санкции Запада против России в целом отрицательно скажутся на работе экспортных компаний в Финляндии. Об этом пишет издание Seinäjoen Sanomat, ссылаясь на результаты опроса Центральной торговой палаты страны.
Такого мнения придерживаются 80% финских фирм из 120 опрошенных. При этом 78% из них напрямую или косвенно работают с РФ, для 22% российский рынок и вовсе является главным. Как сообщает издание, проведение Россией военной спецоперации по защите Донбасса и её последствия негативно отразятся на перспективах экспортных компаний. Так, 39% респондентов полагают, что происходящее значительно повлияет на их будущее, 30% опрошенных думают, что скажется в какой-то степени, а 22,5% считают, что скажется незначительно.
Отметим, что антироссийские санкции сильно скажутся примерно на каждой четвёртой финской компании, работающей на экспорт (24%), определённое воздействие ощутят 35%, незначительное воздействие — 30%. Уточняется, что, судя по ответам, сильнее всего предприятия обеспокоены санкциями, которые направлены на банковский сектор, также компании из Финляндии задумываются о доступности сырья и сложностях, связанных с перевозкой.
Как сообщал Лайф, поводом для введения санкций и прочих ограничений экономического характера стала специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z", о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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