Зеленский призвал США запретить импорт всех российских товаров

По мнению украинского лидера, дополнительные санкции такого рода были бы весьма действенными.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к конгрессменам США с призывом лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле и наложить запрет на ввоз в страну любой продукции российского производства. Отмечается, что глава государства обсудил этот вопрос с более чем 200 представителями законодательного органа Соединённых Штатов.