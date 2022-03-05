Зеленский призвал США запретить импорт всех российских товаров
По мнению украинского лидера, дополнительные санкции такого рода были бы весьма действенными.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к конгрессменам США с призывом лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле и наложить запрет на ввоз в страну любой продукции российского производства. Отмечается, что глава государства обсудил этот вопрос с более чем 200 представителями законодательного органа Соединённых Штатов.
"Президент призвал усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования (в торговле. — Прим. Лайфа) (MFN status)", — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Как сообщал Лайф, поводом для введения санкций стала специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z", о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.