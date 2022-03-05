Глава ЕК фон дер Ляйен: В ЕС уже прибыло более 1,2 млн беженцев с Украины

Как уточнила председатель Еврокомиссии, ЕС выделил 500 миллионов евро из бюджета сообщества для оказания помощи гражданам, выехавшим с территории Незалежной.

Более 1,2 миллиона беженцев с Украины уже прибыли на территорию Евросоюза, однако в ближайшее время это число может вырасти во много раз. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Число прибывших в Евросоюз беженцев с Украины уже превысило 1,2 миллиона человек и, вероятно, вырастет во много раз в ближайшие дни и недели", — отметила она, добавив, что все эти люди "нуждаются в немедленной помощи со стороны ЕС".

Помимо государств ЕС фон дер Ляйен особо подчеркнула роль Молдавии в помощи украинским беженцам. Она также отметила, что на поддержку этих людей ЕС выделил из бюджета полмиллиарда евро.