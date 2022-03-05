Глава ЕК фон дер Ляйен: В ЕС уже прибыло более 1,2 млн беженцев с Украины
Как уточнила председатель Еврокомиссии, ЕС выделил 500 миллионов евро из бюджета сообщества для оказания помощи гражданам, выехавшим с территории Незалежной.
Более 1,2 миллиона беженцев с Украины уже прибыли на территорию Евросоюза, однако в ближайшее время это число может вырасти во много раз. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Число прибывших в Евросоюз беженцев с Украины уже превысило 1,2 миллиона человек и, вероятно, вырастет во много раз в ближайшие дни и недели", — отметила она, добавив, что все эти люди "нуждаются в немедленной помощи со стороны ЕС".
Помимо государств ЕС фон дер Ляйен особо подчеркнула роль Молдавии в помощи украинским беженцам. Она также отметила, что на поддержку этих людей ЕС выделил из бюджета полмиллиарда евро.
Накануне совет ЕС задействовал временный механизм защиты беженцев с Украины, который позволит им находиться на территории Евросоюза от года до трёх лет. Так, гражданам, прибывшим с территории Незалежной после 24 февраля, будет предоставлен временный вид на жительство, а также право на работу, жильё, медицинские услуги, право перемещения по территории ЕС и доступ к образованию для детей.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / EPA / DAREK DELMANOWICZ