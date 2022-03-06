ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 00:47
4108

Член киевской делегации Арахамия допустил открытие гумкоридора в Харькове в воскресенье

При этом из-за нацформирований по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель.

Гуманитарный коридор может открыться в Харькове сегодня, 6 марта. Такое мнение высказал член украинской делегации, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Даст Бог, завтра в Харькове удастся [открыть] коридор", — написал он в "Фейсбуке".

МО РФ: По коридорам из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель
МО РФ: По коридорам из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель

Ранее Давид Арахамия сообщил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной по военной спецоперации состоится в понедельник, 7 марта. Встреча пройдёт на польско-белорусской границе, отметил он.

Напомним, российская сторона объявила режим тишины на Украине: с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами могут быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.

BannerImage

Максим Гучек / БелТА / ТАСС

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar