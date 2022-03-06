Член киевской делегации Арахамия допустил открытие гумкоридора в Харькове в воскресенье

При этом из-за нацформирований по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель.

Гуманитарный коридор может открыться в Харькове сегодня, 6 марта. Такое мнение высказал член украинской делегации, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Даст Бог, завтра в Харькове удастся [открыть] коридор", — написал он в "Фейсбуке".