Российская авиакомпания Royal Flight прекратила полёты за рубеж из-за санкций ЕС
Решение, связанное с ограничительными мерами со стороны Евросоюза, начало действовать 5 марта. При этом перевозчик продолжает выполнять вывоз своих туристов из заграничных аэропортов.
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Авиакомпания Royal Flight с 5 марта прекратила выполнять полёты из России в связи с введёнными санкциями Евросоюза. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
"С сожалением сообщаем, что в связи с введёнными Европейским союзом ограничительными мерами начиная с 00:00 05.03.22 воздушные перевозки пассажиров из России прекращаются. Авиакомпания Royal Flight продолжает выполнять вывоз своих туристов из заграничных аэропортов", — говорится в сообщении авиакомпании.
Напомним, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за рубеж с 6 марта, а с 8 марта — из-за рубежа. Ограничения касаются перевозчиков, у которых самолёты находятся в лизинге от иностранных компаний. Запрет на авиасообщение касается тех стран, которые присоединились к антироссийским санкциям и закрыли своё воздушное пространство. Ранее "Аэрофлот", а также его "дочки" "Россия" и "Аврора" сообщили, что с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск. Позже лоукостер "Победа" объявил об аналогичном решении. Российские авиакомпании Nordwind и Pegas Fly приостанавливают полёты за границу с 7 марта.
Лайф также писал, что президент России Владимир Путин рассказал о противодействии авиационным санкциям Запада из-за военной спецоперации по защите Донбасса. По словам главы государства, в России будут наращивать внутренние перевозки. А отечественный самолёт МС-21, со слов президента, во многом лучше иностранных аналогов. Путин также указал на наличие решения проблемы с самолётами, которые находятся в лизинге у российских авиаперевозчиков.