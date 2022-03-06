Российская авиакомпания Royal Flight прекратила полёты за рубеж из-за санкций ЕС

Авиакомпания Royal Flight с 5 марта прекратила выполнять полёты из России в связи с введёнными санкциями Евросоюза. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"С сожалением сообщаем, что в связи с введёнными Европейским союзом ограничительными мерами начиная с 00:00 05.03.22 воздушные перевозки пассажиров из России прекращаются. Авиакомпания Royal Flight продолжает выполнять вывоз своих туристов из заграничных аэропортов", — говорится в сообщении авиакомпании.

Лайф также писал, что президент России Владимир Путин рассказал о противодействии авиационным санкциям Запада из-за военной спецоперации по защите Донбасса. По словам главы государства, в России будут наращивать внутренние перевозки. А отечественный самолёт МС-21, со слов президента, во многом лучше иностранных аналогов. Путин также указал на наличие решения проблемы с самолётами, которые находятся в лизинге у российских авиаперевозчиков.