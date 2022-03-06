В ЦБ заявили, что выпущенные в России карты Visa и Mastercard продолжат работать внутри страны
При этом в случае поездки за рубеж там посоветовали брать с собой наличную валюту, а также карту платёжной системы "Мир" для тех стран, где она принимается.
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Все карты платёжных систем Visa и Mastercard, которые были выпущены в России, продолжат работать на территории страны до тех пор, пока их срок действия не закончится. Об этом сообщили в Центробанке РФ.
"Все карты международных платёжных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платёжных карт, и санкции на них не влияют", — говорится в заявлении ЦБ.
В пресс-службе регулятора отметили, что средства на счетах клиентов будут сохранены, а сами держатели карт по-прежнему смогут расплачиваться ими, совершать банковские операции и переводить деньги со счёта на счёт.
В Центробанке предупредили, что недоступны будут трансграничные действия, в том числе оплата покупок в зарубежных интернет-магазинах и любые операции за пределами России, и посоветовали россиянам при выезде из страны брать с собой наличные деньги и карту "Мир" для тех стран, где она принимается.
Напомним, что сегодня транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ.