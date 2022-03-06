В ЦБ заявили, что выпущенные в России карты Visa и Mastercard продолжат работать внутри страны

Все карты платёжных систем Visa и Mastercard, которые были выпущены в России, продолжат работать на территории страны до тех пор, пока их срок действия не закончится. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

"Все карты международных платёжных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платёжных карт, и санкции на них не влияют", — говорится в заявлении ЦБ.

В пресс-службе регулятора отметили, что средства на счетах клиентов будут сохранены, а сами держатели карт по-прежнему смогут расплачиваться ими, совершать банковские операции и переводить деньги со счёта на счёт.