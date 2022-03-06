Поклонники возмутились решением Стивена Кинга не продлевать контракты с Россией

Поклонники творчества американского писателя Стивена Кинга не поддержали решение автора не продлевать контракты на издание своих книг в России. О решении автор уведомил в "Твиттере", на что получил негативную реакцию пользователей.

"Это чистой воды русофобия", — заявил один из поклонников писателя.

"Худшее, что можно придумать. <…> Я включил русских писателей в свой курс в этом году, чтобы мои студенты могли познакомиться с их творчеством", — прокомментировал поступок писателя другой пользователь.

Читатели отметили, что культура — это товар первой необходимости, который попросту нельзя отменять. К тому же западные издания сообщают лишь часть правды, умалчивая о многих фактах, подчеркнули пользователи. При этом, как сообщили в издательстве АСТ, у которого подписан контракт с Кингом на выпуск его книг на русском языке, автор пока не отправлял им официального отказа от сотрудничества.