Поклонники возмутились решением Стивена Кинга не продлевать контракты с Россией
Фанаты подчеркнули, что культура — это товар первой необходимости, который попросту нельзя отменять.
Стивен Кинг. Обложка © ТАСС / Zuma
Поклонники творчества американского писателя Стивена Кинга не поддержали решение автора не продлевать контракты на издание своих книг в России. О решении автор уведомил в "Твиттере", на что получил негативную реакцию пользователей.
"Это чистой воды русофобия", — заявил один из поклонников писателя.
"Худшее, что можно придумать. <…> Я включил русских писателей в свой курс в этом году, чтобы мои студенты могли познакомиться с их творчеством", — прокомментировал поступок писателя другой пользователь.
Читатели отметили, что культура — это товар первой необходимости, который попросту нельзя отменять. К тому же западные издания сообщают лишь часть правды, умалчивая о многих фактах, подчеркнули пользователи. При этом, как сообщили в издательстве АСТ, у которого подписан контракт с Кингом на выпуск его книг на русском языке, автор пока не отправлял им официального отказа от сотрудничества.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.