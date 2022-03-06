Mastercard сообщил о приостановке операций в России
Система перестанет поддерживать карты, выпущенные российскими банками, а на территории РФ перестанут работать карты, выпущенные за её пределами.
Обложка © Pixabay
Транснациональная финансовая корпорация Mastercard сообщила о намерениях приостановить операции на территории России. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
"Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard", — говорится в сообщении корпорации.
Там также добавили, что все карты платёжной системы, выпущенные за пределами России, на её территории работать не будут.
Такое же решение сегодня приняла компания Visa. Там пояснили, что все транзакции, инициированные картами системы, выпущенными в российских банках, больше не будут работать за пределами страны.
Поводом для введения санкций и прочих ограничений экономического характера стала специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z", о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.