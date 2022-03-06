Mastercard сообщил о приостановке операций в России

Транснациональная финансовая корпорация Mastercard сообщила о намерениях приостановить операции на территории России. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard", — говорится в сообщении корпорации.

Там также добавили, что все карты платёжной системы, выпущенные за пределами России, на её территории работать не будут.