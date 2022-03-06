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5 марта, 22:04

Путин подписал указ, позволяющий компаниям платить долги иностранным кредиторам в рублях

При этом мера будет распространяться лишь на тех кредиторов, которые совершают недружественные действия в отношении России.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отныне российские компании могут возвращать долги иностранным кредиторам в рублях. Как сообщается на сайте Кремля, новый порядок выплат имеет временный характер.

"Порядок исполнения обязательств, установленный настоящим Указом, распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем 10 миллионов рублей в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации", — говорится в документе.

При этом отмечается, что мера будет распространяться на выплаты лишь тем иностранным кредиторам, которые "совершают недружественные действия в отношении РФ" и её представителей.

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Ранее также президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьям военнослужащих, которые погибли в ходе спецопераций в Донбассе и Сирии, будет выплачено по 5 миллионов рублей. Ещё 3 миллиона будет положено военным, получившим в ходе этих операций ранения.

Обложка ©

Pixabay

Максим Плетнёв

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