Путин подписал указ, позволяющий компаниям платить долги иностранным кредиторам в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отныне российские компании могут возвращать долги иностранным кредиторам в рублях. Как сообщается на сайте Кремля, новый порядок выплат имеет временный характер.

"Порядок исполнения обязательств, установленный настоящим Указом, распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем 10 миллионов рублей в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации", — говорится в документе.

При этом отмечается, что мера будет распространяться на выплаты лишь тем иностранным кредиторам, которые "совершают недружественные действия в отношении РФ" и её представителей.