Посол Коронелли — об отмене сертификации "Северного потока – 2": Это неприемлемо и недостойно

Решение Германии заморозить процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2" неприемлемо и недостойно. Как заявил посол РФ в Мексике Виктор Коронелли, оно ставит под сомнение репутацию ФРГ как надёжного экономического партнёра.

"С точки зрения международного торгового права, решение германских властей заморозить процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2" неприемлемо и недостойно", — сказал дипломат на брифинге в Мехико, добавив, что это является классическим примером использования коммерческого проекта в качестве давления на Москву.