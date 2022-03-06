Посол Коронелли — об отмене сертификации "Северного потока – 2": Это неприемлемо и недостойно
По мнению российского дипломата, решение властей ФРГ нанесёт невосполнимый урон отношениям Москвы и Берлина, а также негативно скажется на ценах на голубое топливо в Европе.
Решение Германии заморозить процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2" неприемлемо и недостойно. Как заявил посол РФ в Мексике Виктор Коронелли, оно ставит под сомнение репутацию ФРГ как надёжного экономического партнёра.
"С точки зрения международного торгового права, решение германских властей заморозить процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2" неприемлемо и недостойно", — сказал дипломат на брифинге в Мехико, добавив, что это является классическим примером использования коммерческого проекта в качестве давления на Москву.
Кроме того, решение о приостановке сертификации газопровода, по мнению Коронелли, нанесёт невосполнимый урон отношениям России и Германии, при этом ответственность в этом вопросе лежит полностью на властях ФРГ. Коронелли подчеркнул, что, помимо правовых последствий, остановка проекта газопровода "Северный поток – 2" повлечёт за собой быстрый рост цен на газ на европейском рынке.
Ранее в МИД РФ заявили, что отмена сертификации "Северного потока – 2" нанесёт ущерб отношениям с Германией. А глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пояснил, что ситуация с газопроводом показала полную беспомощность ЕС.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". Позже президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании – оператора "Северного потока – 2". Минфин Штатов ввёл ограничения в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
ТАСС / DPA / picture-alliance / Stefan Sauer