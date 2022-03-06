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5 марта, 21:41

Минтранс предложил меры нивелирования последствий санкций для авиакомпаний

Проект должен помочь в обеспечении эксплуатации гражданских воздушных судов иностранного производства на территории России и безопасности полётов.

Минтранс разработал проект постановления правительства, в котором предложил способы нивелирования последствий санкций для отечественных авиакомпаний. Проект документа появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ должен помочь в "обеспечении эксплуатации гражданских воздушных судов иностранного производства на территории России и безопасности полётов". Также в министерстве предложили до сентября приостановить плановые и неплановые проверки организаций гражданской авиации, упростить и ускорить до десяти суток госрегистрацию прав на гражданские самолёты, а также сократить сроки предоставления других госуслуг в сфере авиации. Помимо этого, Минтранс планирует увеличить число организаций, которые имеют право проводить техобслуживание и ремонт судов.

Минтранс РФ предлагает сократить срок регистрации самолётов до 10 дней

Минтранс РФ предлагает сократить срок регистрации самолётов до 10 дней

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о противодействии авиационным санкциям Запада из-за спецоперации по защите Донбасса. По словам главы государства, в России будут наращивать внутренние перевозки. А отечественный самолёт МС-21, со слов президента, во многом лучше иностранных аналогов. Путин также указал на наличие решения проблемы с самолётами, которые находятся в лизинге у российских авиаперевозчиков.

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LIFE

Юлия Коновалова

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