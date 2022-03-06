Минтранс предложил меры нивелирования последствий санкций для авиакомпаний

Минтранс разработал проект постановления правительства, в котором предложил способы нивелирования последствий санкций для отечественных авиакомпаний. Проект документа появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ должен помочь в "обеспечении эксплуатации гражданских воздушных судов иностранного производства на территории России и безопасности полётов". Также в министерстве предложили до сентября приостановить плановые и неплановые проверки организаций гражданской авиации, упростить и ускорить до десяти суток госрегистрацию прав на гражданские самолёты, а также сократить сроки предоставления других госуслуг в сфере авиации. Помимо этого, Минтранс планирует увеличить число организаций, которые имеют право проводить техобслуживание и ремонт судов.