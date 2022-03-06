Захарова: На Украину в начале 2022 года прилетело почти 50 самолётов с военной помощью

В частности, лайнеры прибывали в Киев из США, Британии, Канады, Польши и Литвы. Дипломат также привела статистику военной поддержки Незалежной от разных стран.

Почти полсотни военно-транспортных самолётов из разных стран садились на территории Украины за первые полтора месяца текущего года. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"За первые полтора месяца 2022 года на Украине приземлилось почти 50 военно-транспортных самолётов из разных стран: США, Британии, Канады, Польши, Литвы. В совместном заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова и главы Вооружённых сил страны Валерия Залужного от 14 февраля отмечается, что за последний месяц на Украину поступило 2 тыс. тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты", — написала она в своём телеграм-канале.

Дипломат также привела статистику военной помощи Украине от разных государств. По её словам, президент США Джо Байден одобрил дополнительную военную помощь для Киева на сумму 200 миллионов долларов. Речь идёт о противотанковых системах, гранатомётах, огнестрельном оружии, большом количестве боеприпасов и другом оборудовании, подчеркнула Захарова. Лондон передал Киеву свыше 2 тысяч противотанковых средств, Чехия предоставила миномёты, пистолеты, автоматы и снайперские винтовки. Аналогичную помощь, а также несколько БПЛА предоставляет Польша. Также планы на предоставление военной помощи имеют Германия, Нидерланды, Дания, Испания, Бельгия, Люксембург, Эстония, Канада, Швеция, Финляндия и Австралия.