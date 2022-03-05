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5 марта, 20:48
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В Минобороны Украины подтвердили гибель члена киевской делегации на переговорах с РФ

Сообщалось, что Дениса Киреева застрелили сотрудники СБУ при задержании у здания суда в Киеве.

<p>Денис Киреев. Фото ТАСС / Александр Кряжев / POOL</p>

Денис Киреев. Фото ТАСС / Александр Кряжев / POOL

В Министерстве обороны Украины подтвердили смерть одного из членов киевской делегации на переговорах с Россией — Дениса Киреева. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки (ГУР) украинского ведомства.

"Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович", — говорится в сообщении ГУР в телеграм-канале.

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Напомним, что о смерти Дениса Киреева стало известно днём 5 марта. Как рассказали в Верховной раде, Служба безопасности Украины заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате сотрудники СБУ ликвидировали Киреева при задержании.

Максим Плетнёв

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