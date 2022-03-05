В Минобороны Украины подтвердили гибель члена киевской делегации на переговорах с РФ
Денис Киреев. Фото ТАСС / Александр Кряжев / POOL
Сообщалось, что Дениса Киреева застрелили сотрудники СБУ при задержании у здания суда в Киеве.
В Министерстве обороны Украины подтвердили смерть одного из членов киевской делегации на переговорах с Россией — Дениса Киреева. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки (ГУР) украинского ведомства.
"Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович", — говорится в сообщении ГУР в телеграм-канале.
Напомним, что о смерти Дениса Киреева стало известно днём 5 марта. Как рассказали в Верховной раде, Служба безопасности Украины заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате сотрудники СБУ ликвидировали Киреева при задержании.