ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 20:48
23540

В Минобороны Украины подтвердили гибель члена киевской делегации на переговорах с РФ

Денис Киреев. Фото ТАСС / Александр Кряжев / POOL

Денис Киреев. Фото ТАСС / Александр Кряжев / POOL

Сообщалось, что Дениса Киреева застрелили сотрудники СБУ при задержании у здания суда в Киеве.

В Министерстве обороны Украины подтвердили смерть одного из членов киевской делегации на переговорах с Россией — Дениса Киреева. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки (ГУР) украинского ведомства.

"Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович", — говорится в сообщении ГУР в телеграм-канале.

"Выстрелом в голову": Шарий раскрыл подробности "казни" члена делегации Киева на переговорах с Россией
"Выстрелом в голову": Шарий раскрыл подробности "казни" члена делегации Киева на переговорах с Россией

Напомним, что о смерти Дениса Киреева стало известно днём 5 марта. Как рассказали в Верховной раде, Служба безопасности Украины заподозрила члена украинской делегации в госизмене, в результате сотрудники СБУ ликвидировали Киреева при задержании.

BannerImage
Максим Плетнёв
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar