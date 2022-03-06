Посол РФ в Британии Келин: Отобрать особняки у россиян в Лондоне юридически сложно

По мнению дипломата, это вряд ли получится сделать британским властям. В то же время он отметил, что "трёп такой идёт".

Отобрать особняки в Лондоне, принадлежащие российским гражданам, с юридической точки зрения сложно, однако такие угрозы от властей Великобритании всё же исходят. Об этом рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин.

"В реальности отбирать особняки, я думаю, не получится, потому что за этим стоит большое юридическое сопровождение каждой из таких сделок. И как это [у них получится] сделать, наверное, мы десять раз потешимся. Те, кто этим попробует заниматься, столкнутся с огромными трудностями. Но трёп такой идёт", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".