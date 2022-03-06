Посол РФ в Британии Келин: Отобрать особняки у россиян в Лондоне юридически сложно
По мнению дипломата, это вряд ли получится сделать британским властям. В то же время он отметил, что "трёп такой идёт".
Отобрать особняки в Лондоне, принадлежащие российским гражданам, с юридической точки зрения сложно, однако такие угрозы от властей Великобритании всё же исходят. Об этом рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин.
"В реальности отбирать особняки, я думаю, не получится, потому что за этим стоит большое юридическое сопровождение каждой из таких сделок. И как это [у них получится] сделать, наверное, мы десять раз потешимся. Те, кто этим попробует заниматься, столкнутся с огромными трудностями. Но трёп такой идёт", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Ранее также стало известно, что в Польше начался процесс изъятия российской недвижимости. Среди такой оказалась общеобразовательная школа при Посольстве РФ. В российской дипмиссии пообещали разобраться в законности этой процедуры.
Как сообщал Лайф, поводом для введения санкций стала специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z", о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / PA / Aaron Chown