Shell извинилась за необходимость покупать российскую нефть
Представители компании подчеркнули, что продолжат выбирать альтернативы сырья из РФ везде, где это возможно, однако на замещение российского чёрного золота потребуется время.
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Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell извинилась за то, что ей приходится покупать российскую нефть. Такое заявление было опубликовано на странице корпорации в "Твиттере".
"Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. <...> Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками", — уточнили в компании.
Представители Shell подчеркнули, что продолжат выбирать альтернативы российской нефти везде, где это возможно, однако на замещение чёрного золота из РФ потребуется время. Кроме того, в компании пообещали направлять прибыль, полученную за счёт российской нефти, в специальный фонд, средства из которого могут быть затем направлены на оказание помощи жителям Украины.
Лайф ранее писал, что Shell объявила о выходе из ряда предприятий, связанных с российскими корпорациями, а также о прекращении участия в проекте газопровода "Северный поток – 2".
Как сообщал Лайф, поводом для введения санкций и прочих ограничений экономического характера стала специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z", о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.