Shell извинилась за необходимость покупать российскую нефть

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell извинилась за то, что ей приходится покупать российскую нефть. Такое заявление было опубликовано на странице корпорации в "Твиттере".

"Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. <...> Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками", — уточнили в компании.