Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от новых инвестиций в российские проекты
Решение было принято на фоне нынешней ситуации на Украине. Кроме того, корпорация собирается пересмотреть свою долю в Южно-Русском газовом месторождении.
Австрийская нефтегазовая компания OMV объявила, что отказывается от новых инвестиций в российские проекты в связи с ситуацией на Украине, а также планирует пересмотреть свою долю в Южно-Русском газовом месторождении. Об этом сказано в официальном заявлении компании.
"В свете последних событий OMV пересматривает своё участие в России. Несмотря на то что Россия является одним из ключевых регионов в портфеле разведки и добычи OMV, исполнительный совет принял решение не осуществлять в будущем никаких инвестиций в России. Кроме того, будет начата стратегическая проверка её 24,99-процентной доли в Южно-Русском месторождении", — отмечается в сообщении.
Кроме того, в OMV уточнили, что пересмотр доли подразумевает несколько вариантов, в том числе возможную продажу. Представители компании уже провели с "Газпромом" переговоры по данному вопросу.
Как сообщал Лайф, поводом для введения санкций и прочих ограничений экономического характера стала специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z", о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Manfred Segerer / via www.imago-images.de