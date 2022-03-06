Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от новых инвестиций в российские проекты

Решение было принято на фоне нынешней ситуации на Украине. Кроме того, корпорация собирается пересмотреть свою долю в Южно-Русском газовом месторождении.

Австрийская нефтегазовая компания OMV объявила, что отказывается от новых инвестиций в российские проекты в связи с ситуацией на Украине, а также планирует пересмотреть свою долю в Южно-Русском газовом месторождении. Об этом сказано в официальном заявлении компании.

"В свете последних событий OMV пересматривает своё участие в России. Несмотря на то что Россия является одним из ключевых регионов в портфеле разведки и добычи OMV, исполнительный совет принял решение не осуществлять в будущем никаких инвестиций в России. Кроме того, будет начата стратегическая проверка её 24,99-процентной доли в Южно-Русском месторождении", — отмечается в сообщении.