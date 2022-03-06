Неверов: Убийство члена делегации Киева доказывает необходимость денацификации Украины

По его словам, последние восемь лет в стране происходило "планомерное запугивание всех сторонников нормализации отношений с Россией".

Убийство в Киеве члена делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева говорит о том, что без полной денацификации страны невозможно будет достигнуть никаких договорённостей с Россией. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Вы понимаете, с кем мы вообще столкнулись на Украине?! Когда даже направленных на переговоры с Россией киевской "властью" людей убивают киевские же "спецслужбы"! С кем и о чём Зеленский предлагает нам договариваться? <…> Пока не будет проведена полная денацификация, это просто невозможно", — пояснил Неверов в своём телеграм-канале.

Как отметил депутат, сегодня часто появляется информация о том, что простые граждане Незалежной не поддерживают действий России, однако, по его словам, украинцы смертельно напуганы, ведь в течение последних восьми лет людей убивали не только в Донбассе. По всей Украине "при полной поддержке властей силами националистов" происходило планомерное "запугивание всех сторонников нормализации отношений с Россией", отметил Неверов. При этом, как заметил политик, ни одна европейская страна не обращала на это ни малейшего внимания.