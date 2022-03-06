Вучич предсказал сдвиги в мировой экономике из-за ситуации на Украине
По словам сербского лидера, он ожидает мирового дефицита пшеницы. Белград пока не вводил ограничений на её экспорт, потому что ранее произвёл больше своих потребностей.
Ситуация, сложившаяся в связи с проведением Россией военной спецоперации по защите Донбасса, ведёт к тектоническим сдвигам в мировой экономике и политике, а также создаёт проблемы для ВВП Сербии и граждан республики. Такое мнение высказал президент страны Александр Вучич.
"Происходят перебои на мировом рынке многих товаров, сдвиги в политических отношениях, меняется вся глобальная политическая сцена, всё по-другому. Иногда мне кажется, что мы, граждане Сербии, не понимаем того, что вокруг нас происходит, и что всё уже не так, как вчера... Это буквально тектонические перемены, очень тяжёлые для нас", — отметил сербский лидер в эфире Kurir TV.
Глава государства добавил, что текущая ситуация на Украине имеет негативные последствия и для Сербии. По его словам, Белград, в частности, не может сейчас импортировать из украинского порта Измаил кокс для своего сталелитейного производства.
Кроме того, президент Сербии сообщил о поиске путей для ведения банковских расчётов с российскими поставщиками и компаниями в энергетическом секторе. В связи с этим Вучич указал на повышение цен на нефть и нефтепродукты. Также Вучич подчеркнул, что ожидает мирового дефицита пшеницы, поскольку "вторая и четвёртая страны по объему её производства ведут боевые действия". По его словам, Сербия пока не вводила ограничения на экспорт зерна, поскольку ранее произвела больше своих потребностей.
Ранее Вучич заявил, что Сербия не поддержит санкции Запада против России. Он отметил, что Белград испытал на себе подобные ограничения и в последнее время оказался под "почти неприкрытым давлением".
Как писал Лайф, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ