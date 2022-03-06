WP: В США рассматривают план эвакуации Зеленского в Польшу

При этом в Верховной раде сообщили, что депутаты намерены остаться в стране и продолжать работу в прежнем режиме.

Госдепартамент США, Пентагон и другие американские ведомства разрабатывают план действий на случай, если президент Украины Владимир Зеленский и его правительство будут вынуждены бежать из страны. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Как сообщает издание, одним из возможных вариантов развития событий является перемещение госаппарата Украины в Польшу, откуда Зеленский и будет руководить страной. При этом в Верховной раде заявили, что планируют продолжить свою работу в прежнем режиме, несмотря на военное положение. По словам депутата от партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева, представители политдвижения намерены остаться с народом.