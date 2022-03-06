WP: В США рассматривают план эвакуации Зеленского в Польшу
При этом в Верховной раде сообщили, что депутаты намерены остаться в стране и продолжать работу в прежнем режиме.
Госдепартамент США, Пентагон и другие американские ведомства разрабатывают план действий на случай, если президент Украины Владимир Зеленский и его правительство будут вынуждены бежать из страны. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
Как сообщает издание, одним из возможных вариантов развития событий является перемещение госаппарата Украины в Польшу, откуда Зеленский и будет руководить страной. При этом в Верховной раде заявили, что планируют продолжить свою работу в прежнем режиме, несмотря на военное положение. По словам депутата от партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева, представители политдвижения намерены остаться с народом.
"В нашей партии мы не обсуждали никакого плана эвакуации, потому что не хотим сдаваться. Мы не в этом правительстве, но у нас есть оружие, и мы будем бороться с оккупантами здесь, вместе с народом. Это единственный план, который у нас есть", — сказал депутат.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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