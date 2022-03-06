Отоларинголог Зайцев пояснил, где и как можно заразиться "чёрной плесенью"

Мукормикоз — грибковая инфекция, называемая ещё чёрной плесенью — чаще всего распространяется в местах с высоким показателем влажности и плохой гигиеной. Как сообщил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, в организм человека данная инфекция попадает через слизистую оболочку.

"Мукормикоз может передаваться через слизистую оболочку. Например, если люди будут целоваться или вместе есть мороженое. Ещё вариант — если заражённый человек сходил вместе с кем-то в баню или в бассейн. Здесь мы говорим о месте с не очень хорошей гигиеной, и грибы любят очень влажную, тёплую среду. Как раз для этого подходят бани, сауны, бассейны", — приводит слова специалиста Ura.ru.

По словам медика, контакт с "чёрной плесенью" также возможен и через чужое полотенце. Говоря о случае обнаружения мукормикоза у людей, которые переболели ковидом, врач-отоларинголог Иван Лесков допустил, что в самом городе, где это произошло, есть очаг данной болезни.

"У меня предположение сейчас строится так: первое — где-то в Тюмени есть очаг "чёрной плесени". И второе — это люди, скорее всего, тяжело переносившие коронавирусную инфекцию, поэтому так оно и произошло", — сказал специалист.