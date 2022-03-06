Вучич объяснил внешним давлением поддержку антироссийской резолюции в ООН

Президент подчеркнул, что кризис из-за боевых действий на Украине отражается в том числе и на Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич объяснил поддержку Белградом резолюции в ООН, критикующей российскую спецоперацию по защите Донбасса, заботой о благополучии собственной страны и давлением извне.

"В таких ситуациях, когда бушует война, конфликт, когда различны интересы, вы должны показать очень много решительности, ответственности и заботиться о людях. И люди высказывают свои страсти, они болеют за что-то, как за "Ювентус" и "Фиорентину", всегда поделятся пополам", — заявил Вучич в интервью телеканалу Kurir TV.