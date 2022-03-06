Вучич объяснил внешним давлением поддержку антироссийской резолюции в ООН
Президент подчеркнул, что кризис из-за боевых действий на Украине отражается в том числе и на Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич объяснил поддержку Белградом резолюции в ООН, критикующей российскую спецоперацию по защите Донбасса, заботой о благополучии собственной страны и давлением извне.
"В таких ситуациях, когда бушует война, конфликт, когда различны интересы, вы должны показать очень много решительности, ответственности и заботиться о людях. И люди высказывают свои страсти, они болеют за что-то, как за "Ювентус" и "Фиорентину", всегда поделятся пополам", — заявил Вучич в интервью телеканалу Kurir TV.
При этом сербский лидер отметил, что страна поддержала только 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России, в частности те, которые не предполагают санкций. Кроме того, Вучич добавил, что власти Сербии не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. Президент подчеркнул, что кризис из-за боевых действий на Украине отражается на Сербии, которая находится сейчас под огромным внешнеполитическим давлением.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие.
ТАСС / AP