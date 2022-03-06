В Сбере сообщили, что решение Visa и Mastercard не повлияет на работу карт банка в России
Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных транснациональными компаниями, будут ограничены, пояснили там.
Решение международных платёжных систем Visa и Mastercard ограничить свою работу на территории России не повлияет на работу карт Сбербанка внутри страны. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"Международные платёжные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны", — говорится в сообщении.
Как уточняется, все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции в РФ: снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в офлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно благодаря тому, что на территории России все платежи проходят через отечественную Национальную систему платёжных карт (НСПК) и независимы от иностранных платёжных решений, пояснили в банке. При этом уточняется, что платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены.
Россиянам, которые находятся за границей, рекомендуют заранее снять достаточное количество наличных и заранее оплатить крупные траты (билеты, отели). Кроме того, в Сбере напомнили, что в ряде зарубежных стран принимаются карты платёжной системы "Мир" (Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Кипр).
Напомним, что сегодня транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ.
ТАСС / Усманов Замир