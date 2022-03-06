В Сбере сообщили, что решение Visa и Mastercard не повлияет на работу карт банка в России

Как уточняется, все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции в РФ: снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в офлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно благодаря тому, что на территории России все платежи проходят через отечественную Национальную систему платёжных карт (НСПК) и независимы от иностранных платёжных решений, пояснили в банке. При этом уточняется, что платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены.