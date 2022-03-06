Американский сенатор Скотт не исключил возможности ввода войск США на Украину
При этом власти страны отмечали, что Вашингтон не намерен направлять своих военных в Незалежную.
Американский сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что нельзя исключать возможность ввода войск США на Украину. Своё мнение он высказал в интервью журналистке Грете ван Састерн, выдержки из которого опубликовала газета The Hill.
"Необходимо всегда сохранять открытыми все возможности... Я не думаю, что вы когда-либо должны исключать это", — сказал сенатор в ответ на вопрос об отправке американских военных в Незалежную.
При этом стоит отметить, что президент США Джо Байден и высокопоставленные представители американской администрации неоднократно заявляли, что Вашингтон не намерен направлять своих военнослужащих на Украину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности НАТО кого-то защитить. Встречу глав МИД альянса, состоявшуюся в Брюсселе 4 марта, украинский лидер оценил как слабую. Он отметил, что не все члены блока единодушны в решениях. В свою очередь, бывший глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о том, что американцы — слабые люди, так как их волнуют только цены.
Как писал Лайф, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / AP / Michael Probst