Американский сенатор Скотт не исключил возможности ввода войск США на Украину

При этом власти страны отмечали, что Вашингтон не намерен направлять своих военных в Незалежную.

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что нельзя исключать возможность ввода войск США на Украину. Своё мнение он высказал в интервью журналистке Грете ван Састерн, выдержки из которого опубликовала газета The Hill.

"Необходимо всегда сохранять открытыми все возможности... Я не думаю, что вы когда-либо должны исключать это", — сказал сенатор в ответ на вопрос об отправке американских военных в Незалежную.

При этом стоит отметить, что президент США Джо Байден и высокопоставленные представители американской администрации неоднократно заявляли, что Вашингтон не намерен направлять своих военнослужащих на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности НАТО кого-то защитить. Встречу глав МИД альянса, состоявшуюся в Брюсселе 4 марта, украинский лидер оценил как слабую. Он отметил, что не все члены блока единодушны в решениях. В свою очередь, бывший глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о том, что американцы — слабые люди, так как их волнуют только цены.