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Опубликовано 6 марта 2022, 01:02

Борт "Уральских авиалиний" задержали в Египте из-за заявки лизингодателя

Обложка © ualairlines.ru

Обложка © ualairlines.ru

При этом два других самолёта российского авиаперевозчика в тот же день благополучно вернулись в Россию.

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из египетского Шарм-эль-Шейха из-за обращения к авиационным властям Египта зарубежного лизингодателя. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, борт, выполнявший рейс U6 1886, ещё вчера, 5 марта, должен был вылететь в столичный аэропорт Домодедово, а маршрут лайнера предполагал пролёт над территорией Кипра.

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"Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолёт, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдаёт разрешения на пролёт своей зоны, чтобы они вернулись", — пишет издание.

При этом в тот же день два других самолёта "Уральских авиалиний" благополучно и без инцидентов вернулись в Россию с курортов Египта. Их полёт также проходил через территорию Кипра. Сообщается, что застрявших туристов вернули в отели.

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Как ранее писал Лайф, президент России Владимир Путин рассказал о противодействии авиационным санкциям Запада из-за военной спецоперации по защите Донбасса. По словам главы государства, в России будут наращивать внутренние перевозки. А отечественный самолёт МС-21, со слов президента, во многом лучше иностранных аналогов. Путин также указал на наличие решения проблемы с самолётами, которые находятся в лизинге у российских авиаперевозчиков.

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Юлия Коновалова
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