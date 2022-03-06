Борт "Уральских авиалиний" задержали в Египте из-за заявки лизингодателя
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При этом два других самолёта российского авиаперевозчика в тот же день благополучно вернулись в Россию.
Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из египетского Шарм-эль-Шейха из-за обращения к авиационным властям Египта зарубежного лизингодателя. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на источники.
Как сообщает агентство, борт, выполнявший рейс U6 1886, ещё вчера, 5 марта, должен был вылететь в столичный аэропорт Домодедово, а маршрут лайнера предполагал пролёт над территорией Кипра.
"Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолёт, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдаёт разрешения на пролёт своей зоны, чтобы они вернулись", — пишет издание.
При этом в тот же день два других самолёта "Уральских авиалиний" благополучно и без инцидентов вернулись в Россию с курортов Египта. Их полёт также проходил через территорию Кипра. Сообщается, что застрявших туристов вернули в отели.
Как ранее писал Лайф, президент России Владимир Путин рассказал о противодействии авиационным санкциям Запада из-за военной спецоперации по защите Донбасса. По словам главы государства, в России будут наращивать внутренние перевозки. А отечественный самолёт МС-21, со слов президента, во многом лучше иностранных аналогов. Путин также указал на наличие решения проблемы с самолётами, которые находятся в лизинге у российских авиаперевозчиков.