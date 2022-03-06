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6 марта, 01:53

Зеленский попросил у Илона Маска новую партию систем Starlink

Украинский лидер добавил, что в ходе разговора с миллиардером обсуждались "возможные космические проекты".

<p>Илон Маск и Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYg9qYssJCm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elonrmuskk</a>, <a href="https://www.instagram.com/p/CautLXjg9Bv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Илон Маск и Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / elonrmuskk, zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл разговор с американским предпринимателем, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. Глава государства отметил, что на следующей неделе Незалежная получит ещё одну партию систем Starlink.

"Поговорил с Илоном Маском. Поблагодарил за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе мы получим ещё одну партию систем Starlink для разрушенных городов", — написал Зеленский в "Инстаграме".

Кроме того, украинский лидер добавил, что в ходе разговора с американским миллиардером обсуждались возможные космические проекты.

Илон Маск разрешил Starlink блокировать российские СМИ "только под дулом пистолета"

Илон Маск разрешил Starlink блокировать российские СМИ "только под дулом пистолета"

Напомним, 27 февраля Илон Маск, основатель компании Space X, которая разворачивает спутниковую систему для обеспечения доступа в Интернет Starlink, сообщил, что сервис стал доступен на Украине и туда отправлены терминалы, которые обеспечивают его работу. На следующий день министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что первая партия оборудования прибыла в страну. Какое именно оборудование получил Киев и как оно будет применяться, он не уточнил. При этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обвинил Маска в "переходе на сторону врага".

Рогозин назвал пиаром на войне поставки на Украину оборудования для Starlink

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Иван Косицын

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