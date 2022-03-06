Зеленский попросил у Илона Маска новую партию систем Starlink
Украинский лидер добавил, что в ходе разговора с миллиардером обсуждались "возможные космические проекты".
Илон Маск и Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / elonrmuskk, zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл разговор с американским предпринимателем, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. Глава государства отметил, что на следующей неделе Незалежная получит ещё одну партию систем Starlink.
"Поговорил с Илоном Маском. Поблагодарил за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе мы получим ещё одну партию систем Starlink для разрушенных городов", — написал Зеленский в "Инстаграме".
Кроме того, украинский лидер добавил, что в ходе разговора с американским миллиардером обсуждались возможные космические проекты.
Напомним, 27 февраля Илон Маск, основатель компании Space X, которая разворачивает спутниковую систему для обеспечения доступа в Интернет Starlink, сообщил, что сервис стал доступен на Украине и туда отправлены терминалы, которые обеспечивают его работу. На следующий день министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что первая партия оборудования прибыла в страну. Какое именно оборудование получил Киев и как оно будет применяться, он не уточнил. При этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обвинил Маска в "переходе на сторону врага".