Зеленский попросил у Илона Маска новую партию систем Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл разговор с американским предпринимателем, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. Глава государства отметил, что на следующей неделе Незалежная получит ещё одну партию систем Starlink.

"Поговорил с Илоном Маском. Поблагодарил за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе мы получим ещё одну партию систем Starlink для разрушенных городов", — написал Зеленский в "Инстаграме".