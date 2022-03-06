Зеленский провёл телефонный разговор с Байденом по вопросам безопасности

Американский лидер заверил украинского коллегу в том, что Вашингтон наращивает помощь Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудили вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России.

"В рамках постоянного диалога я провёл очередной разговор с президентом США. Повестка включала вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России", — написал Зеленский в "Твиттере".