Зеленский провёл телефонный разговор с Байденом по вопросам безопасности
Американский лидер заверил украинского коллегу в том, что Вашингтон наращивает помощь Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудили вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России.
"В рамках постоянного диалога я провёл очередной разговор с президентом США. Повестка включала вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России", — написал Зеленский в "Твиттере".
В Белом доме же заявили, что Байден в разговоре с украинским коллегой заверил его в наращивании Вашингтоном помощи Киеву как в военной сфере, так и в экономической.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.