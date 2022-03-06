ВС России 5 марта поразили 61 объект военной инфраструктуры Украины
В том числе 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, девять складов боеприпасов и материально-технических средств и три радиолокационных поста.
ВС России вечером 5 марта поразили 61 объект военной инфраструктуры Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вечером 5 марта нанесён массированный удар, в результате которого поражён 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, девять складов боеприпасов и материально-технических средств и три радиолокационных поста", — уточнил он.
Всего с начала специальной военной операции было поражено 2203 военных объекта Украины. Среди них, как отметил Конашенков, 76 пунктов управления и узлов связи, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Таисия Воронцова