ВС России 5 марта поразили 61 объект военной инфраструктуры Украины

В том числе 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, девять складов боеприпасов и материально-технических средств и три радиолокационных поста.

ВС России вечером 5 марта поразили 61 объект военной инфраструктуры Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вечером 5 марта нанесён массированный удар, в результате которого поражён 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, девять складов боеприпасов и материально-технических средств и три радиолокационных поста", — уточнил он.