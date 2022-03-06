Байден обратился к россиянам в заблокированном Twitter
Сообщение посвящено ситуации на Украине. Американский лидер заявил, что русских и украинцев связывают "семейные, исторические и культурные узы".
Американский президент Джо Байден опубликовал обращение к россиянам в Twitter, который заблокирован на территории РФ. Заявление появилось 5 марта на официальной странице Госдепартамента США.
Проникновенное сообщение посвящено ситуации на Украине. Американский лидер заявил, что русских и украинцев связывают "семейные, исторические и культурные узы".
Напомним, с 4 марта в России ограничен доступ к Twitter. Это сделано на основании статьи 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Ранее Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook. Поводом для введения санкций и прочих ограничений стала специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z", о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
Facebook / The White House