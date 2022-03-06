ТАСС: Подготовка к созданию ядерного оружия на Украине активизировалась в 2014 году

Украина в 1994 году приступила к созданию технологической основы для разработки своего ядерного оружия, эти работы активизировались в 2014-м по распоряжению бывшего украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одном из российских ведомств.

"Заявление [президента Украины] Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале о возможностях обретения Украиной ядерного статуса было не случайным. Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. — Прим. Лайфа) с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия", — рассказал источник.