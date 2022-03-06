ТАСС: Подготовка к созданию ядерного оружия на Украине активизировалась в 2014 году
По словам собеседника агентства, Киев вёл также работы по модернизации имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые можно использовать в качестве средства доставки ядерного оружия.
Украина в 1994 году приступила к созданию технологической основы для разработки своего ядерного оружия, эти работы активизировались в 2014-м по распоряжению бывшего украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одном из российских ведомств.
"Заявление [президента Украины] Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале о возможностях обретения Украиной ядерного статуса было не случайным. Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. — Прим. Лайфа) с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия", — рассказал источник.
Кроме того, по его словам, Украина вела работы по модернизации имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые можно использовать в качестве средства доставки ядерного оружия. Собеседник агентства отметил, что Киев большую часть этих разработок прикрывает реализацией совместных проектов с другими странами, например с Турцией. В их сотрудничестве в ракетной сфере основную роль играли украинские ракетно-космические предприятия "Южмашзавод" и КБ "Южное", которые ранее участвовали в создании советского ракетно-ядерного арсенала. По сведениям источника, Украина также сотрудничает с Саудовской Аравией, на средства партнёра Киев разрабатывает мобильный ракетный комплекс наземного базирования "Гром-2", который, по мнению экспертов, может иметь дальность стрельбы свыше 500 километров.
Ранее Лайф писал, что глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО. А позже он заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский первыми завели разговор о возможности ядерной войны, тогда как Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации". По мнению президента РФ Владимира Путина, разговоры о размещении ядерного оружия на Украине ставят под сомнение её будущее. Он указал на то, что всем известное поведение Запада по отношению к России может привести к печальным последствиям в случае обогащения арсенала Незалежной с их стороны.
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