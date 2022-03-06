Сотовые операторы предупредили россиян о новом виде спам-звонков из-за рубежа

В последнее время участились звонки и смс от мошенников из-за границы, в них, как правило, роботы призывают и просят россиян помочь родственникам. Об этом рассказали в пресс-службах российских операторов.

"Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе "Tele2".

Сотовые операторы обрабатывают подобные нецелевые звонки так же, как голосовые спамы и мошеннические вызовы. В личном кабинете пользователь мобильной сети может узнать о новом виде нежелательных звонков. Оператор призывает россиян быть внимательнее и по возможности самим блокировать злоумышленников.