НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 05:22

Сотовые операторы предупредили россиян о новом виде спам-звонков из-за рубежа

Они призвали пользователей быть внимательнее и по возможности самим блокировать смс и вызовы от злоумышленников с просьбами о помощи.

В последнее время участились звонки и смс от мошенников из-за границы, в них, как правило, роботы призывают и просят россиян помочь родственникам. Об этом рассказали в пресс-службах российских операторов.

"Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе "Tele2".

Сотовые операторы обрабатывают подобные нецелевые звонки так же, как голосовые спамы и мошеннические вызовы. В личном кабинете пользователь мобильной сети может узнать о новом виде нежелательных звонков. Оператор призывает россиян быть внимательнее и по возможности самим блокировать злоумышленников.

Юрист Соловьёв рассказал, что нужно немедленно делать после звонка мошенника

Юрист Соловьёв рассказал, что нужно немедленно делать после звонка мошенника

Ранее эксперт Алексей Сизов рассказал, как мошенники могут использовать тему Донбасса. Одна из схем — псевдовыплаты для поддержки социально незащищённых слоёв населения, другая касается темы валютного рынка.

Обложка ©

Pixabay

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1